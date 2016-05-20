تنس - قرعة رولان جاروس تضع سيرينا في وجه أزارينكا بربع النهائي

(إفي): وضعت قرعة منافسات السيدات ببطولة رولان جاروس الفرنسية الكبرى والتي أجريت في باريس اليوم حاملة اللقب والمصنفة الأولى عالميا، الأمريكية سيرينا ويليامز، في وجه البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا بالدور ربع النهائي حال وصولهما إليه.

وأجرى القرعة البطل الأوليمبي الفرنسي في رياضات الماء، توني إستانجيه.

وستستهل سيرينا حملة الدفاع عن لقبها بمواجهة السلوفاكية ماجدالينا ريبوريكوفا.

بينما ستواجه أزارينكا، المصنفة الخامسة عالميا، نظيرتها الإسبانية كارلا سواريز، المرشحة الثانية عشرة للقب، في ثمن نهائي محتمل.

كما وضعت الألمانية أنجليكه كيربر، المرشحة الثالثة للقب، أمام السويسرية تيميا باشينسكي، الثامنة، في نفس الدور.

أما الإسبانية جاربينيي موجوروزا المصنفة الرابعة عالميا، فستتجنب مواجهة سيرينا حتى الدور النهائي.

وحال مواصلة موجوروزا مشوارها بنجاح في البطولة، قد تواجه في ثمن النهائي منافستها الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا، المرشحة 13 على اللقب، وفي ربع النهائي الإيطالية روبرتا فينشي، المرشحة السابعة، وذلك قبل نصف نهائي مفترض أمام البولندية المصنفة الثانية، آنييسكا رادفانسكا.