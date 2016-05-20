أخبار عاجلة

«هيونداي» تطرح «أزيرا» الجديدة في الشرق الأوسط -
«أجايي» يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري -
مران الأهلي| فقرة ترفيهية و«عبدالحفيظ» يشارك في تدريب الحراس -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الجيار التى إستشهدت أمس فى حادث تفجير بالكنيسة المرقسية -
إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تيليجراف – أرسنال يقترب من حسم أول صفقاته.. تشاكا يصل لندن

Google+ Print
تيليجراف – أرسنال يقترب من حسم أول صفقاته.. تشاكا يصل لندن تيليجراف – أرسنال يقترب من حسم أول صفقاته.. تشاكا يصل لندن

أكدت صحيفة دايلي تيليجراف البريطانية أن السويسري جرانيت تشاكا قد اقترب من الانضمام لأرسنال الإنجليزي بعد وصوله لمقر المدفعجية في لندن.

جرانيت تشاكا لاعب وسط بروسيا مونشنجلادباخ اقترن اسمه بالانضمام لأرسنال خلال الأيام الماضية وأشارت التقارير لاتفاقه مع المدفعجية على البنود الشخصية.

وأكدت صحيفة تيليجراف البريطانية أن تشاكا قد وصل إلى لندن من أجل الخضوع للكشف الطبي بعد الاتفاق بين أرسنال وجلادباخ على إتمام الصفقة.

وأشارت إلى أن أرسنال اقترب من الإعلان عن أول صفقاته رسميا والتي تقدر بـ25 مليون إسترليني وفقا لما جاء في التقرير.

أرسنال يسعى لتدعيم خط وسط الفريق بعد رحيل الثلاثي توماس روزيسكي ومايكل أرتيتا وماثيو فلاميني الذين انتهت عقودهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع