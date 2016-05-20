تيليجراف – أرسنال يقترب من حسم أول صفقاته.. تشاكا يصل لندن

أكدت صحيفة دايلي تيليجراف البريطانية أن السويسري جرانيت تشاكا قد اقترب من الانضمام لأرسنال الإنجليزي بعد وصوله لمقر المدفعجية في لندن.

جرانيت تشاكا لاعب وسط بروسيا مونشنجلادباخ اقترن اسمه بالانضمام لأرسنال خلال الأيام الماضية وأشارت التقارير لاتفاقه مع المدفعجية على البنود الشخصية.

وأكدت صحيفة تيليجراف البريطانية أن تشاكا قد وصل إلى لندن من أجل الخضوع للكشف الطبي بعد الاتفاق بين أرسنال وجلادباخ على إتمام الصفقة.

وأشارت إلى أن أرسنال اقترب من الإعلان عن أول صفقاته رسميا والتي تقدر بـ25 مليون إسترليني وفقا لما جاء في التقرير.

أرسنال يسعى لتدعيم خط وسط الفريق بعد رحيل الثلاثي توماس روزيسكي ومايكل أرتيتا وماثيو فلاميني الذين انتهت عقودهم.