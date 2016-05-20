الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة غربا والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة على اليابسة ونشطة إلى قوية فوق الخليج العربي وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل وصباح الغد الباكر خاصة على المناطق الداخلية.

حركة الرياح : جنوبية غربية - شمالية غربية / 20 - 40/45 كم/ساعة على اليابسة، بينما تكون غربية - شمالية غربية / 40 - 60/65 كم/ساعة فوق البحر بوجه عام.

البحر .. مضطرب - شديد الاضطراب .. بارتفاع من ثلاثة إلى خمسة وستة أقدام قرب الساحل ومن ثمانية إلى عشرة وإثنى عشر قدما بالعمق بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الواحدة و25 دقيقة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة السادسة وسبع وثلاثين دقيقة مساء.

> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 36 26 75 25 .

> دبي 36 27 80 30 .

> الشارقة 37 25 90 25.

> عجمان 36 26 85 30.

> أم القيوين 37 24 85 25 .

> رأس الخيمة 38 23 90 20 .

> الفجيرة 43 32 70 15.

> العين 39 24 90 15 .

> ليوا 38 23 90 20 .

> الرويس 34 25 75 30 .

> السلع 34 26 80 30.

> دلما 33 27 75 35 .

> طنب الصغرى 34 27 85 35 .

> طنب الكبرى 34 27 85 35 .

> أبوموسى 35 28 85 30.