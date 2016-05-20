انقلاب سيارة ترحيلات بطريق قنا – سفاجا وإصابة 5 مجندين و3 مساجين

أصيب 5 مجندين و3 مساجين بكدمات وجروح، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ترحيلات بالكيلو 45 بالطريق الصحراوى قنا – سفاجا كانت تقل عدد من السجناء و قادمة من المنيا وفى طريقها إلى سجن قنا العمومى.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، إخطارا بإنقلاب سيارة ترحيلات ووجود مصابين بالكيلو 45 بطريق قنا – سفاجا

> كشفت التحريات أنه أثناء سير سيارة شرطة ” ترحيلات ” كانت تقل 14 سجين وبرفقتهم عدد من المجندين و قادمة من المنيا وفى طريقها لسجن قنا العمومى و فوجئ قائدها بإختلال عجلة القيادة تتيجة أنفجار أحدى الإطارات مما أدى لأنقلابها ونتج عنها إصابة 5 مجندين و 3مساجين وتم نقلهم لمستشفى قنا العام لتلقى العلاج تحت حراسة مشددة وتم السيطرة على باقى السجناء ولم يتمكن احد من الهرب وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.