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وزيرة الهجرة تعزى أهالى ضحايا الطائرة المنكوبة قبل سفرها إلى إثيوبيا

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وزيرة الهجرة تعزى أهالى ضحايا الطائرة المنكوبة قبل سفرها إلى إثيوبيا وزيرة الهجرة تعزى أهالى ضحايا الطائرة المنكوبة قبل سفرها إلى إثيوبيا
حرصت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، على لقاء أسر وأهالى ضحايا الطائرة المنكوبة، وذلك بأحد فنادق القاهرة صباح اليوم قبل مغادرتها لإثيوبيا فى زيارة تستغرق يومين.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إنها قدمت التعازى ونقلت لأهالى الضحايا مدى حزن الشعب المصرى بسبب هذا الحادث.
>وأكدت نبيلة مكرم للأهالى حرص الدولة والقيادة السياسية على تقديم المساندة الكاملة لهم، مشيرة إلى أن الأهالى طلبوا منها التواصل معهم لمعرفة آخر تطورات البحث عن جثامين الضحايا.

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