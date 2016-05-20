غدا..عزاء مساعد قائد الطائرة المنكوبة بـ"التجمع".. والمضيفة يارا بمصر الجديدة

تقيم أسرة محمد ممدوح عاصم، مساعد الطيار فى الطائرة المنكوبة، مراسم العزاء للفقيد مساء غد، السبت، بمسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس بعد آذان المغرب، وكان محمد ممدوح يبلغ من العمر 25 عاما من مواليد 1991 والتحق بشركة مصر للطيران منذ عامين ووالده كان يعمل كبير مضيفين بمصر للطيران.

كما تقيم أسرة المضيفة يارا هانى مراسم القداس لها مساء غد، بكنيسة العذراء بمصر الجديدة وتبلغ يارا من العمر 26 عاما حيث إنها من مواليد 1990، وكانت قد التحقت بمصر للطيران عام 2014 وهى خريجة جامعة مصر الدولية، وكانت تقيم بالكويت مع أسرتها قبل التحاقها بمصر للطيران.

ولم يتحدد بعد موعد عزاء باقى أفراد الطاقم وهم ميرفت زكريا وسمر عز الدين صفوت وعاطف لطفى وهيثم مصطفى ومحمد سعيد على شقير ومحمود أحمد عبد الرازق وأحمد مجدى ومحمد عبد المنعم.

ومن ناحية أخرى أقامت نقابة الضيافة الجوية صلاة الغائب على أرواح الشهداء أمس بمسجد أبوبكر الصديق بمساكن الشيراتون.

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