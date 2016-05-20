وزير الخارجية يتلقى اتصالات من وزراء خارجية أمريكا وبريطانيا والأردن والبحرين واليونان للتعازي في ضحايا الطائرة المنكوبة

صرح المستشار احمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بان السيد سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالات يوم الجمعة 20 مايو الجاري من وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا واليونان والأردن والبحرين، وذلك لتقديم التعازي في ضحايا حادث طائرة مصر للطيران، والإعراب عن التضامن الكامل مع مصر في مواجهة التحديات المختلفة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن كلا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا قد أعربا عن استعداد بلادهما لتقديم كافة أشكال الدعم في البحث عن حطام الطائرة والتحقيقات المرتبطة بالحادث.

كما أكد كل من الدكتور ناصر جودة وزير خارجية الأردن، والشيخ خالد الخليفة وزير خارجية البحرين، عن ثقتهما الكاملة في قدرة مصر على تجاوز كافة التحديات والانطلاق إلى أفاق رحبة من الاستقرار والتنمية والازدهار للشعب المصري.

وخلال الاتصال مع وزير خارجية اليونان قدم الوزير شكري الشكر لنظيره اليوناني على التعاون الكامل الذي أبداه الجانب اليوناني خلال عملية البحث عن حطام الطائرة المصرية واستمرار التعاون بين الجانبين بما يعكس خصوصية العلاقة بين مصر واليونان.