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تفكيك عبوة هيكلية بجوار قسم شرطة كفر الدوار فى البحيرة

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تفكيك عبوة هيكلية بجوار قسم شرطة كفر الدوار فى البحيرة تفكيك عبوة هيكلية بجوار قسم شرطة كفر الدوار فى البحيرة
شهدت منذ قليل مدينة كفر الدوار بالبحيرة حالة من الفزع بين الأهالى، عقب العثور على جسم غريب يشتبه بوجود متفجرات فى داخله بجوار مركز الشرطة فى وسط المدينة.

وانتقلت القيادات الأمنية وخبراء المفرقعات بقيادة العقيد جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالبحيرة، وتم فرض كردون أمنى حول المنطقة لمنع المواطنين من المرور.

وبالفحص تبين العثور على قنبلة هيكلية عبارة عن "برطمان" به رمال ومثبت به أسلاك ومواد تشبه البارود، وذلك لإثارة الفزع بين الأهالى، وتم تفكيكها بمدافع المياه، كما تبين عدم العثور على أى متفجرات داخل هذه العبوة الهيكلية، وجارى تمشيط المنطقة المحيطة بالواقعة بواسطة الكلاب البوليسية بحثا عن أى متفجرات محتملة.


>- العثور على عبوة هيكلية بكفر الدوار يثير الفزع بين الأهالى

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