أخبار عاجلة

«هيونداي» تطرح «أزيرا» الجديدة في الشرق الأوسط -
«أجايي» يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري -
مران الأهلي| فقرة ترفيهية و«عبدالحفيظ» يشارك في تدريب الحراس -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الجيار التى إستشهدت أمس فى حادث تفجير بالكنيسة المرقسية -
إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اخبار سوريا .. قوات التحالف نفذت 17 ضربة ضد "داعش"فى العراق وسوريا

Google+ Print
اخبار سوريا .. قوات التحالف نفذت 17 ضربة ضد "داعش"فى العراق وسوريا اخبار سوريا .. قوات التحالف نفذت 17 ضربة ضد "داعش"فى العراق وسوريا
قالت قوة المهام المشتركة فى بيان اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة وحلفاءها شنوا 17 ضربة ضد تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق وسوريا يوم الخميس.

وأضاف البيان الذى صدر اليوم الجمعة أن ضربتين فى سوريا دمرتا مضخة للنفط ومركبتين، وقال البيان إنه تم تنفيذ 15 ضربة فى العراق قرب عشر مدن وأصابت وحدات تكتيكية ودمرت عددا من المواقع القتالية ومناطق تجمع وأنفاق وحوالى 30 منصة لإطلاق الصواريخ ضمن أهداف أخرى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365