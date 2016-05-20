اخبار سوريا .. قوات التحالف نفذت 17 ضربة ضد "داعش"فى العراق وسوريا

قالت قوة المهام المشتركة فى بيان اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة وحلفاءها شنوا 17 ضربة ضد تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق وسوريا يوم الخميس.

وأضاف البيان الذى صدر اليوم الجمعة أن ضربتين فى سوريا دمرتا مضخة للنفط ومركبتين، وقال البيان إنه تم تنفيذ 15 ضربة فى العراق قرب عشر مدن وأصابت وحدات تكتيكية ودمرت عددا من المواقع القتالية ومناطق تجمع وأنفاق وحوالى 30 منصة لإطلاق الصواريخ ضمن أهداف أخرى.

>