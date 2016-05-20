اللجنة الدائمة للإعلام العربى تناقش التصدى للحملة المعادية للعرب والمسلمين

تعقد جامعة الدول العربية، قطاع الإعلام والاتصال، الأحد المقبل، الدورة السابعة والثمانين للجنة الدائمة للإعلام العربى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة د.عبد المحسن فاروق إلياس وكيل وزارة الثقافة والإعلام الخارجى بالمملكة العربية السعودية رئيس اللجنة الدائمة، وحضور السفيرة د.هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال، وممثلى جميع الدول العربية الأعضاء فى اللجنة.

وستقوم اللجنة فى اجتماعها الذى سيعقد 22 مايو ببحث العديد من المواضيع المدرجة لمناقشتها ورفع توصيات بشأنها إلى المكتب التنفيذى الذى سيعقد يوم 23 مايو 2016.

ومن بين المواضيع التى ستناقشها اللجنة متابعة الخطة الجديدة للتحرك الإعلامى العربى فى الخارج والتى تهدف إلى التصدى للحملة المعادية للعرب والمسلمين التى تشنها بعض وسائل الإعلام الخارجية، والسعى لتصحيح الصورة المغلوطة وإبعاد ظاهرة الإرهاب عن الإسلام.

كما تنظر اللجنة فى التعديلات المقترحة من الدول الأعضاء على الاستراتيجية الإعلامية العربية بهدف إعادة بلورة رؤية شاملة تتماشى ومتطلبات تطوير أداء الإعلام العربى لتمكينه من خدمة قضايا أمته الجوهرية ومواجهة التحديات التى تهدد المنطقة العربية فى الوقت الراهن.

وتظل القضية الفلسطينية بندا دائما على جدول الأعمال كونها القضية المحورية والأساسية لجامعة الدول العربية بهدف تبنى برامج التوعية الإعلامية وحشد الرأى العام العالمى وفضح الممارسات الإسرائيلية التعسفية ضد الشعب الفلسطينى والإجراءات التعسفية التى تتخذها سلطات الاحتلال تجاه القدس والمقدسات.

ومن بين المواضيع المطروحة على جدول الأعمال "الإعلام وأجندة التنمية المستدامة" والذى يهدف إلى تبنى وضع خارطة طريق عربية إعلامية لتنفيذ اجندة التنمية المستدامة 2030 تنطلق من أهدافها السبع عشر وتهدف الى تحويل الإعلام العربى من إعلام متخصص إلى إعلام مشارك تنموى يهدف إلى التسويق الاجتماعى لقضايا التنمية المستدامة ، وانطلاقا من الاستراتيجية الاعلامية لمكافحة الارهاب والتى أقرها مجلس وزراء الإعلام العرب عام 2013، بهدف تطوير منظومة العمل العربى فى مجال الإعلام، والبحث عن أفضل السبل لتمكين الإعلام العربى من القيام بدوره فى مكافحة ظاهرة الارهاب واسهامه فى التوعية من خلال برامج عملية للتصدى للعنف بكل أشكاله وأسبابه ومكافحته بجميع أشكاله وصوره.

كما ستقوم اللجنة الدائمة كذلك بمناقشة بند "يوم الإعلام العربى" الذى اقترحت لجنة تحكيم الجائزة المشكلة بقرار مجلس وزراء الاعلام العرب تخصيص الدورة الثانية للجائزة للاعوام 2016-2017 للإذاعة المسموعة ، تحت شعار " الإذاعة فى خدمة المجتمع". وتخصيص ثلاث فئات لجائزة التميز الإعلامى العربى: جائزة أفضل مؤسسة إذاعية، جائزة أفضل شخصية إعلامية، وجائزة أفضل برنامج يخدم القضايا العربية والعمل العربى المشترك.

وستناقش اللجنة إقتراح المحور الفكرى للدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الإعلام العرب بعنوان "مكانة الإعلام الاجتماعى فى بنية الهيئات الإذاعية والتلفزيونية العربية فى ظل الوضع الاتصالى الإلكترونى الحالى"، الذى قدمته جمهورية مصر العربية.

كما ستدرس اللجنة الدائمة التوصيات التى صدرت من باللجنة العربية للإعلام الإلكترونى والمتعلقة بالتصدى لظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف الذى يبث عبر المواقع الإلكترونية المختلفة خاصة فى ظل التحديات الخطيرة التى تواجهها المنطقة العربية.

ويتضمن بند "أنشطة المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية" مناقشة القرارات الخاصة باعتماد هذه المنظمات لحضور اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب بصفة مراقب للنظر فى مدى توفر هذه المنظمات على الشروط المناسبة وإعادة تصنيفها حسب أهميتها ومدى ارتباطها بالمواضيع المطروحة على المجلس الوزارى.

وتقوم اللجنة الدائمة بدراسة البنود الأخرى والمطروحة على جدول الإعمال ومنها تنفيذ عشرية التنمية التشاركية للإعلام والاتصال فى المنطقة العربية (2009 ـــ 2015)، وأنشطة قطاع الإعلام وما يستجد من أعمال.

جدير بالذكر أن اللجنة الدائمة للإعلام العربى هى لجنة فنية أنشئت فى عام 1959 من قبل مجلس جامعة الدول العربية على غرار اللجان الدائمة المنصوص عليها فى النظام الداخلى، وتشكل من رؤساء أجهزة الإعلام من كبار رجال الاختصاص فى هذا الشأن فى حكومات الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم.

ويعين مجلس الجامعة على المستوى الوزارى رئيسا للجنة من بين مرشحى الدول من ذوى الخبرة والتخصص فى مجال عملها لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط مع مراعاة مبدأ التداول.

وتختص اللجنة الدائم للإعلام العربى بوضع الخطط والاستراتيجيات العامة لسياسة الإعلام العربى، ودراسة الخطط والبرامج والدراسات ومشاريع العمل العربى المشترك فى مجال الإعلام والمحالة إليها من قبل المجلس، ومناقشة المشاريع والبرامج المقدمة من قبل الأمانة الفنية للمجلس ورفع التوصيات بها إلى المكتب التنفيذي.

ولقد ظلت اللجنة الدائمة تمارس مهامها طوال هذه الفترة حتى أصدر مجلس جامعة الدول العربية قرارًا بتاريخ 2/3/2011 بإلغائها ونقل اختصاصاتها إلى المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب، ولكن ونظرا لأهمية هذه اللجنة فى مسيرة العمل الإعلامى العربى المشترك، فقد قرر مجلس وزراء الإعلام العرب فى دورته (46) أعادة العمل بها إلى جانب المكتب التنفيذى للمجلس.

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