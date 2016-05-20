الجيش السوري يسيطر على مساحة 40 كيلومترًا في الغوطة الشرقية

أعلن مصدر عسكري سوري، اليوم الجمعة، أن الجيش السوري سيطر على 13 قرية ومزرعة في غوطة دمشق الشرقية، تبلغ مساحتها 40 كيلومترا مربعا.

وأوضح المصدر نفسه أن الجيش أحرز إنجازا عسكريا كبيرا وتقدما مهما، وطرد مسلحي تنظيمات “جبهة النصرة” و”أحرار الشام” و”فيلق الرحمن”، من قرى بياض شبعا، وزبدين، وحرستا القنطرة، وبزينة، ودير العصافير، وأرض النحاسية، وحوش الحمصي، والركابية، وأرض الشرطوط، ورض الكسار، والعضدية، ونولة، وبالا القديمة.

وأكد المصدر أن سيطرة الجيش على هذه المساحة تمكنه من زيادة نطاق الأمان في محيط مطار دمشق الدولي والطريق المؤدي إليه.