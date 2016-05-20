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غرامات ضخمة على السداسي ' المتمرد ' في الإسماعيلي

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غرامات ضخمة على السداسي ' المتمرد ' في الإسماعيلي غرامات ضخمة على السداسي ' المتمرد ' في الإسماعيلي

فرضت إدارة الإسماعيلي غرامات مالية ضخمة على السداسي "المتمرد" على حد وصفها والذي رفض في وقت سابق خوض التدريبات حتى الحصول على مستحقاته.

فقررت الإدارة وفقا لما ذكره أحمد عبد الحليم عضو مجلس الدراويش لـFilGoal.com خصم 50% من قيمة عقد أحمد سمير المعار من الزمالك.

كما قررت خصم 25% من عقد القائد حسني عبد ربه، و15% من عقود الرباعي بهاء مجدي ومحمود متولي وإسلام جمال وسعد حسني.

وفرضت الإدارة غرامة أخرى تقدر بـ75 ألف جنيه نظير الغياب عن المران.

وكانت الإدارة قد حولت السداسي إلى التحقيق عقب مواجهة إنبي في الدوري المصري للممتاز لإصراره على الغياب عن المران.

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