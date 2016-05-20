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خبر في الجول – الزمالك يسعى لضم لاعب وسط الإسماعيلي

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خبر في الجول – الزمالك يسعى لضم لاعب وسط الإسماعيلي خبر في الجول – الزمالك يسعى لضم لاعب وسط الإسماعيلي

يسعى الزمالك لضم محمد فتحي لاعب وسط الإسماعيلي الشاب بداية من الموسم المقبل بعد الأداء المميز الذي قدمه مع الدراويش خلال هذا الموسم.

فتحي – 22 عاما – يلعب في مركز لاعب الوسط المدافع وشارك مع الدراويش هذا الموسم في 22 مباراة وسجل هدفين كلاهما في إنبي بواقع هدف في كل مرحلة.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك عرف بانتهاء عقد اللاعب مع نهاية الموسم المقبل خاصة أن العقد الذي وقعه مع الدراويش لموسمين أخرين قد اختفى ولا يعلم أحد عنه شيئا.

كما يسعى الزمالك لإنهاء الصفقة سريعا نظرا لدخول سموحة على الجانب الآخر من أجل ضم لاعب الدراويش الشاب الذي سيكون تدعيما لخط الوسط.

محمد فتحي أحد خريجي قطاعات الناشئين بالإسماعيلي وتم تصعيده رسميا للفريق الأول الموسم الماضي وشارك في أغلب مباريات الموسم قبل أن يواصل حجز مكانا أساسيا هذا الموسم أيضا.

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