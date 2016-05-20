حمادة طلبة: لا أخطط للرحيل عن الزمالك

نفى حمادة طلبة مدافع الزمالك تخطيطه للرحيل عن فريقه في الموسم المقبل خاصة مع نهاية عقده هذا الموسم مشيرا لترحيبه بالتجديد للقلعة البيضاء.

حمادة طلبة الذي سيتمم عامه الـ35 أغسطس المقبل ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية هذا الموسم بات أحد أعمدة دفاع الأبيض الأساسية منذ الموسم الماضي.

وقال طلبة في تصريحات صحفية "لا أخطط للرحيل عن الزمالك الموسم المقبل ولم أدخل في مفاوضات مع أندية أخرى للانتقال إليها".

وأضاف "أنا ملتزم بعقدي مع الزمالك وأرحب بالتجديد للفريق في أي وقت لكن تركيزي حاليا منصب على المشاركة في المباريات المقبلة ونهاية العقد لا يشغلني الآن".

طلبة انتقل للزمالك عام 2012 قادما من مصر للمقاصة وفاز مع الزمالك بثلاث بطولات لكأس مصر وبطولة دوري في الموسم الماضي.