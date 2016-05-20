اطلالات مُبهرة وأُخرى صادمة في حفل amfAR!

يترقب الجميع من النجوم، الصحفيين، دور الأزياء، وعشاق الموضة والسينما الحفل الخيري الأهم "أمفار" amfAR الذي يحدث كل عام على هامش مهرجان "كان السينمائي"، حيث الى جانب أهمية أن ريع هذا الحفل يعود لأبحاث مرض الايدز، فان النجمات يخترن فساتين سهرة مميزة يحضرن بها الحفل، غير أن هذا العام بعض اطلالات النجمات كانت مُبهرة وبعضها الآخر صادم ومُخيب للآمال!

ماذا ارتدت كيم كارداشيان في "كان"؟

ولعل أجمل اطلالات مساء أمس كانت من نصيب عارضة الأزياء "ازابيل غولارت" Izabel Goulart في فستان أبيض اختارته من تصميم "زهير مراد" Zuhair Murad. كما أن اطلالة عارضة الأزياء "ازابيلي فونتانا" Isabeli Fontana في فستان أبيض اختارته من "الكسندر فوتيه" Alexandre Vanthier من الاطلالات المُبهرة كذلك.

وأحببنا اطلالة عارضة الأزياء "كارلي كلوس" Karlie Kloss في فستان أسود مكشوف الأكتاف اختارته من "ماركيزا" Marchesa. وقد اختارت "كاتي بيري" Kary Perry فستان أيضاَ من "ماركيزا" Marchesa غير أن لونه كان أحمر حيوي.

أما الممثلة "ايل فانينغ" Elle Fanning فقد تصدرت لائحة الاطلالات الكارثية في فستانها الباهت اللون الذي اخنارته من "فالنتينو" Valentino. وجاءت بعدها "بيترا نيمكوفا" Petra Nemcova في فستان من درجات الأحمر بدا احتفالي ومبهرج. وكذلك فإن "ميلا جوفوفيتش" Mila Jovovich لم توفق في فستانها بالرغم من اختيارها له من "ايلي صعب" Elie Saab.

وغيرها من الاطلالات التي تنوعت بين الجيد والرديء، شاهدي جميع اطلالات حفل amfAR للعام 2016 واختاري بنفسك أجمل وأسوأ والاطلالات فيه.