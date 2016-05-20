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الرئيس العراقى يواصل مشاوراته السياسية فى السليمانية مع مسؤولين أكراد

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الرئيس العراقى يواصل مشاوراته السياسية فى السليمانية مع مسؤولين أكراد الرئيس العراقى يواصل مشاوراته السياسية فى السليمانية مع مسؤولين أكراد
واصل الرئيس العراقى فؤاد معصوم مشاوراته السياسية فى مدينة السليمانية اليوم الجمعة لليوم الثالث على التوالى لزيارته لاقليم كردستان العراق التى بدأها بزيارة أربيل.

وبحث معصوم مع سكرتير الحزب الاشتراكى الديمقراطى الكردستانى محمد حاج محمود التطورات السياسية والأمنية التى يشهدها العراق على كافة الصعد وضرورة ايجاد السبل الكفيلة لحل المشكلات وخلق أجواء التفاهم بين كافة الأطراف السياسية وتوحيد الصفوف والمواقف.

وكان آلاف المتظاهرين اقتحموا المنطقة الخضراء ومقر البرلمان يوم السبت 30 أبريل، وأحدث متظاهرون غالبيتهم من التيار الصدرى تلفيات بمقر مجلس النواب واعتدوا بدنيا ولفظيا على نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد والنائبة آلاء طالبانى والنائب عمار طعمة وعدد من موظفى المجلس، عقب فشل البرلمان فى عقد جلسة لاستكمال تمرير "حكومة التكنوقراط" برئاسة حيدر العبادى بسبب إصرار كتل سياسية على "المحاصصة" الحزبية ورفض تغيير وزرائها فى .. مما تسبب فى تعطيل عمل البرلمان ومغادرة النواب الأكراد إلى السليمانية وأربيل.
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مصر 365

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