دواء جديد لعلاج سرطان المثانة البولية.. "لا يضر الخلايا السليمة"

صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA مؤخرا على طرح دواء جديد لعلاج سرطان المثانة البولية، أحد الأورام الخطيرة التى تصيب مئات آلاف الأشخاص سنويا، وتتسبب فى وفاة عشرات آلاف المرضى.

ويحتوى الدواء على المادة الفعالة "atezolizumab"، وهو مخصص لعلاج أكثر أنواع أورام المثانة شيوعا، ويعرف باسم سرطان المثانة البولية السطحى "urothelial carcinoma"، أى أن الورم يصيب الخلايا المبطنة للمثانة ولا يؤثر على العضلات الداخلية الخاصة بها.

ويتميز العلاج الجديد بأنه ينتمى لفئة الأدوية الموجهة أى أنه يستهدف الخلايا السرطانية فقط دون التأثير على الخلايا الصحيحة إلا بنسبة قليلة، ويعمل العقار عن طريق تثبيط بعض البروتينات الموجود فى خلايا الجهاز المناعى للجسم وخلايا الأورام "PD-1/PD-L1"، وهو ما يساعد فى النهاية الجهاز المناعى على مكافحة الخلايا السرطانية والحد من حجم الورم.

وأشار التقرير الذى نشر على موقع منظمة FDA إلى أنه تم التأكد من فاعلية وأمان العقار الجديد بعد خضوع 310 مرضى بسرطان المثانة البولية للتجارب الإكلينيكية، وكانت النتائج جيدة، حيث حدث انكماش فى حجم الأورام بنسب متوسطة.

ومن أبرز الآثار الجانبية التى تعرض لها المرضى: الشعور بالإعياء وانخفاض الشهية والغثيان وعدوى الجهاز البولى والحمى والإمساك، وتمتلك إحدى شركات الدواء الأمريكية الحق الحصرى فى تسويق هذا العقار الجديد.

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