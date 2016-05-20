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بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد مستشفى الأورام قبل 7 أيام من افتتاحه

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DSC_4315مراسل – «ONA»

تفقد محمد بدر، محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، سير الأعمال النهائية لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان التى من المقرر افتتاحها بعد 7 أيام .

وشجع بدر، خلال الزيارة، العمال القائمين بالعمل شاكرًا مجهودهم وسباقهم للجدول الزمني رغم ارتفاع حرارة الطقس هذه الأيام، موضحًا أن وجود هذا الصرح العظيم يزيد من مكانة وعظمة الأقصر التاريخية وسيمكننا خلال الأعوام القليلة القادمة من إعلان الصعيد بلا سرطان .

يذكر أن مستشفى شفاء الأورمان للأورام ستفتتح يوم 27 من مايو الجاري وقد تكلفت المرحلة الأولى منها 180 مليون جنيه فيما بلغ إجمالي تكاليف إنشائها 330مليون جنيه.

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