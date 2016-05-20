3 وجهات سياحية صيفية في أوروبا

يفضّل المسافرون العرب اختيار دول أوروبا لقضاء إجازة ممتعة، نظراً لمناخ هذه الدول المقبول بالمقارنة بحرّ الأقطار العربية في الصيف.

"سيدتي. نت" ينصحك باختيار وجهة من الوجهات السياحية الثلاث، في ما يأتي:

1. "توسكانا"

تقع "توسكانا" في وسط غرب إيطاليا؛ تحدها "روما" من الشمال، و"جنوة" من الجنوب، وهي شهيرة بمناظرها الخلابة وتراثها الفني والثقافي، ومن أبرز عناوينها التي تستحق الزيارة:

- بحيرة "تراسيمينو": تقع البحيرة في مقاطعة "بيروجيا"، وتعتبر البحيرة الأكبر في وسط وجنوب إيطاليا، إذ تبلغ مساحتها 128 كيلومتراً مربعاً. يمكن الوصول إلى بحيرة "تراسيمينو" بسهولة، في رحلة تستغرق بضع ساعات بالسيارة، من وسط "روما". هناك، لا بد للسائح الاستمتاع بركوب أحد الزوارق الصغيرة، الزوارق التي تنقل الركّاب إلى جزر البحيرة، ولا سيما "ماجوري" و"مينوري".

- متحف "بارجيليو": يقع "بارجيليو" في أحد أقدم المباني في "فلورنسا"، بحيث يعود تاريخ الأخير إلى سنة 1255.

يحوي المتحف مجموعةً من المنحوتات والأعمال الفنيّة المتصلة بعصر النهضة، بما في ذلك روائع من قبل دوناتيلو ولوكا ديلا روبيا وفيروشيو ومايكل أنجلو وسيليني.

- حديقة "بوبولي": تتمركز "الحديقة" في قلب "فلورنسا"، وتعدّ واحدة من الحدائق الأكثر أناقةً في إيطاليا. كان تمّ تحويلها إلى حديقة رسمية عقب شرائها من قبل عائلة "ميديشي"، علماً بأنها تتبع قصر" بيتي"، وتضمّ المروج والبساتين المزينة بالأشجار، فضلاً عن مجموعة من النوافير والتماثيل...

2. "أمستردام"

يحلو قضاء أيّام الصيف الحارّة في "أمستردام"، عاصمة هولندا، للاستمتاع بالأنشطة السياحية المقترحة، هناك:

- المشي على طول قنوات المدينة، حيث تُقام حفلات في الزوارق على أنغام موسيقى الجاز وغيرها، وذلك بين 15 و24 أغسطس/آب.

- قضاء يوم على شاطئ "بليجبرغ"، الذي يقع على جزيرة اصطناعية، حيث يمكن التمتّع بالسباحة والحفلات التي تنظّم بشكل دوري في الصيف.

- زيارة حديقة "فوندل بارك" الواقعة في قلب المدينة. الحديقة تعجّ بالزائرين من مختلف الأعمار، حيث يسترخون أو يستمتعون بحمّامات الشمس أو يلعبون الكرة، علماً بأن هذا العنوان يستضيف فعاليات بالجملة في الصيف.

- المشاركة في مهرجان "زومر كواكو": يقام هذا الحدث أسبوعياً، وذلك كلّ سبت وأحد، من العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساء، من 11 يوليو/تموز حتى 9 أغسطس/آب، مقابل 2.74 دولاراً أمريكياً لتعرفة الدخول التي تسمح بمشاهدة عروض ثقافية، من بينها وصلات الرقص.

3. "ليتوانيا"

هي واحدة من دول البلطيق الثلاث ولعلّها الأجمل من بينها؛ تقع في شمال أوروبا، ومن أهمّ معالمها السياحية:

- متحف "كي جي بي": إن زيارة المتحف ضرورية للذين يرغبون بالتعرف على مرحلة النضال في البلاد ضد القمع. يُعرف المتحف أيضاً باسم "متحف ضحايا الإبادة الجماعية". تم توسيع المجموعات داخل المتحف بشكل مستمر من قبل التبرعات من الجمهور.

يفتح المتحف أبوابه يومياً التاسعة صباحاً حتى السادسة مساء، مقابل 12 دولاراً.

-"غيديميناس": يبدو البرج الجزء المتبقي من القلعة العليا في "فيلنيوس"، ويعدّ جزءاً هاماً من تاريخ "ليتوانيا"، إذ كان يتمتع بمركز رمزي على العملة الوطنية السابقة. يمكن للزائرين الوصول إلى البرج إمّا عن طريق المشي فوق التل أو أخذ سكة حديد معلّقة، ممّا يمكنهم من الاستمتاع هناك بمناظر رائعة للمدينة القديمة من الأعلى!

-"تراكاي": تبعد "تراكاي" 28 كيلومتراً غربي العاصمة "فيلنيوس"، وتضمّ المنطقة التاريخية قلعة "تراكاي" الحجرية المشيدة في القرن الرابع عشر بأمر من الدوق الأكبر كيستوتيس بهدف حماية تراكاي و"فيلنيوس" ضد هجمات فرسان الجرمان.