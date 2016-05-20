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مصرع طفلة إثر سقوطها من بلكونة منزلها فى الفيوم

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مصرع طفلة إثر سقوطها من بلكونة منزلها فى الفيوم مصرع طفلة إثر سقوطها من بلكونة منزلها فى الفيوم
لقيت طفلة فى الخامسة من عمرها مصرعها إثر سقوطها من بلكونة منزلها بمدينة الفيوم، وتم نقل جثتها إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مستشفى الفيوم العام بوصول الطفلة أروة وليد مصطفى 5 سنوات مقيمة العرض بمدينة الفيوم مصابة، وتوفيت عقب وصولها للمستشفى، وبسؤال والدها أكد أنها أثناء تواجدها ببلكونة المنزل اختل توازنها وسقطت من الدور الثانى وتوفيت بعدما نقلوها لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 1554 لسنة 2016، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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