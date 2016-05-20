السيطرة على حريق فى استوديو تصوير بالجيزة دون إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق استوديو تصوير فوتوغرافيا بشارع ربيع الجيزى بدائرة قسم الجيزة، دون وقوع أى إصابات وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت إخماد النيران.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق باستوديو بشارع ربيع الجيزى وعلى الفور انتقل اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية، والعميد هانى سعيد، مدير قطاع الإطفاء والفريق المرافق لهما وبصحبتهم 4 سيارات إطفاء، وتم محاصرة النيران من جميع الاتجاهات وإخماد الحريق.

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