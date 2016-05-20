نصائح لاختصار الوقت في التدبير
الجمعة 20-05-2016 15:00
يمكن اختصار الوقت، أثناء تنفيذ الأعمال المنزلية، عند اتباع النصائح الآتية:
- ضعي جدولاً أسبوعياً لإنجاز الأعمال المنزلية، كتنظيف الحمّامات والمطبخ وغرف النوم، مع توزيع كل مهمّة على يوم من الأسبوع.
- دوّني المهام ضمن لائحة، مع تقدير الوقت لكلّ منها.
- قسّمي الأعمال حسب أولويتها، مع البدء بتلك المستعجلة.
- حدّدي يوماً في الأسبوع لغسل الملابس.
- قومي بطهي كميات كبيرة من الطعام الذي تستغرق وقتاً في إعدادها، ثم جمّديها في الثلاجة.
أعمال يومية لا تغفلي عنها:
- رتّبي الأسرّة حال الاستيقاظ من النوم، فالأمر لا يستغرق أكثر من دقيقتين لكل سرير!
- اغسلي أواني الطهو والأطباق فوراً؛ منعاً من تراكمها وانتشار الروائح المزعجة.
- رتّبي الوسائد الموزعة على الأريكة، وضعي المجلات في مكانها المحدد تفادياً لحدوث الفوضى.