نصائح لاختصار الوقت في التدبير

يمكن اختصار الوقت، أثناء تنفيذ الأعمال المنزلية، عند اتباع النصائح الآتية:

- ضعي جدولاً أسبوعياً لإنجاز الأعمال المنزلية، كتنظيف الحمّامات والمطبخ وغرف النوم، مع توزيع كل مهمّة على يوم من الأسبوع.

- دوّني المهام ضمن لائحة، مع تقدير الوقت لكلّ منها.

- قسّمي الأعمال حسب أولويتها، مع البدء بتلك المستعجلة.

- حدّدي يوماً في الأسبوع لغسل الملابس.

- قومي بطهي كميات كبيرة من الطعام الذي تستغرق وقتاً في إعدادها، ثم جمّديها في الثلاجة.

أعمال يومية لا تغفلي عنها:

- رتّبي الأسرّة حال الاستيقاظ من النوم، فالأمر لا يستغرق أكثر من دقيقتين لكل سرير!

- اغسلي أواني الطهو والأطباق فوراً؛ منعاً من تراكمها وانتشار الروائح المزعجة.

- رتّبي الوسائد الموزعة على الأريكة، وضعي المجلات في مكانها المحدد تفادياً لحدوث الفوضى.