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«صاحبة السعادة» يؤجل «ألعابنا الحلوة» حداداً على ضحايا حادث الطائرة المصرية

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«صاحبة السعادة» يؤجل «ألعابنا الحلوة» حداداً على ضحايا حادث الطائرة المصرية «صاحبة السعادة» يؤجل «ألعابنا الحلوة» حداداً على ضحايا حادث الطائرة المصرية

اسعاد يونس

قررت أسرة برنامج “صاحبة السعادة ” تأجيل عرض حلقتي “ألعابنا الحلوة ” التي كان من المقرر عرضهما الاثنين والثلاثاء المقبلين على قناة سى بى سى وذلك لأن محتوي الحلقتين يعتمد على المرح والسعادة وهو ما لايتوافق مع حالة الحزن التى تخيم على المجتمع فى اعقاب الحادث المروع الذى تعرضت له طائرة للطيران.

وأشارت أسرة البرنامج، فى بيان صحفى لها، الى أنها تضع نصب أعينها دائما احترام مشاعر المشاهدين بعيداً عن السعى نحو تحقيق المكاسب المادية بجلب اكبر قدر ممكن من الاعلانات .

يذكر أن مقدمة البرنامج الاعلامية اسعاد يونس كانت تستضيف فى الحلقتين نخبة من مشاهير الاعلاميين هم:

خيري رمضان وابراهيم عيسي ورامي رضوان و يوسف الحسيني واسامه كمال وايمان الحصري حيث يتحدث كل منهم عن طفولته واللعبة المحببة الى قلبه والتى تعيد ذاكرته الى أيام الطفولة.

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