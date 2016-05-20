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بالصور.. أهالي الفيوم يشيعون جثمان الشهيد «حسام راشد» ضحية كمين العريش

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جثمان الشهيد

جثمان الشهيد

كتب: سعيد بريك

شيعت منذ قليل جنازة الشهيد المجند حسام السيد راشد، ابن قرية قصر الباسل بمحافظة الفيوم، والذى راح ضحية حادث إرهابى بكمين بالعريش، بعدما استهدفه قناص برصاصة في رأسه  أثناء خدمته بأحد الكمائن.

وأدى الألاف من أهالي قرية قصر الباسل، صلاة الجنازة على جثمان الشهيد بمسجد الراعى بالقرية، بحضور المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، واللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، واللواء محمد حسن حمودة، سكرتير عام المحافظة المساعد، والعميد محمد عزمى المستشار العسكرى للمحافظة والآلاف من أبناء قريته والقرى المجاورة له.

وعقب تأدية صلاة الجنازة شيع جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير بمقابر عائلته وسط هتافات من الأهالى مناهضة للإرهاب.

 وكانت محافظة الفيوم نعت فى بيان لها منذ قليل بكل أجهزتها التنفيذية والشعبية وعلى رأسها المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم المجند الشهيد.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن الإرهاب الأسود لن ينال من عزيمة أبناء الشرطة والقوات المسلحة ولا يزيدهم إلا إصرارا لمحاربته والقضاء عليه، وأن جموع الشعب المصرى تقف وراء الشرطة والجيش فى تصديهم للإرهاب ودحره تماما.

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