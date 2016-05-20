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روسيا تبحث عن موقع طائرة مصر للطيران المنكوبة بـ"الأقمار الصناعية"

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روسيا تبحث عن موقع طائرة مصر للطيران المنكوبة بـ"الأقمار الصناعية" روسيا تبحث عن موقع طائرة مصر للطيران المنكوبة بـ"الأقمار الصناعية"
أعلن رئيس النظم الفضائية الآلية الروسية فى مؤسسة الفضاء الروسية "روسكوزموس" فاليرى زايتشكو أن الأقمار الصناعية الروسية وأقمار الاستشعار عن بعد تبحث عن موقع تحطم الطائرة المصرية التابعة لشركة للطيران.

وأوضح زايتشكو وفقا لقناة "لايف" الروسية أن الأقمار الصناعية تقوم بالتقاط الصور فى العديد من المواقع التى هى بالقرب من العثور على حطام الطائرة وقوارب النجاة والسترات، وقد يكون هناك بعض الأماكن التى سكب فيها الوقود الخاص بالطائرة.

ووفقا له، سيتم إرسال هذه الصور إلى المركز الوطنى الروسى لإدارة الأزمة، وسيتم تحليلها يتم استلام اليوم الجمعة أول صور من موقع الحادث المزعوم للطائرة من الأقمار الصناعية الروسية.

صحيفة روسية: فقدان الطائرة المصرية يؤثر على توقيت استئناف الرحلات للقاهرة
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