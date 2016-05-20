وزير الدفاع اليونانى: فرق البحث المصرية عثرت على أشلاء ركاب وسط حطام الطائرة

أكد بانوس كامينوس، وزير الدفاع اليونانى، وضع القواعد العسكرية فى جزيرة كريت تحت تصرف فرق البحث عن الطائرة المصرية المنكوبة، لافتا إلى أنه لا يمكن إلى الآن التكهن بأسباب تحطم الطائرة.

وأشار وزير الدفاع اليونانى، فى تصريحات نقلتها قناة سكاى نيوز، إلى عثور الجيش المصرى على أجزاء من حطام الطائرة المنكوبة، من بينها أجزاء مقعد، فضلا عن العثور على أشلاء مسافرين.

المتحدث العسكرى: العثور على متعلقات ركاب الطائرة المنكوبة شمال الإسكندرية