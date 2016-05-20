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"التضامن" توفر3400 بنك ومكتب بريد لسداد المستثمرين التأمينات الاجتماعية

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"التضامن" توفر3400 بنك ومكتب بريد لسداد المستثمرين التأمينات الاجتماعية "التضامن" توفر3400 بنك ومكتب بريد لسداد المستثمرين التأمينات الاجتماعية
أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة أتاحت للمستثمر سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية من خلال أكثر من 3400 بنك أو مكتب بريد، بدلا من الدفع فى مكاتب التأمينات الاجتماعية، وذلك باستخدام جميع وسائل التحصيل التى تتيحها البنوك والبريد.

وأضافت والى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن الوزارة تبنت هذه الإجراءات بعد التقارير الدولية من البنك الدولى بترتيب فى درجات متأخرة نتيجة تردد المستثمر فى مصر على مكاتب التأمينات الاجتماعية 12 مرة فى العام لسداد اشتراكات التأمين الاجتماعى، مشيرة إلى أن المنظومة الجديدة سيستغرق الوقت لأداء خدمة سداد الاشتراكات نصف ساعة فقط.

جدير بالذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعى وقعت بروتوكول تعاون بين الهيئة والهيئة العامة للاستثمار، تم بموجبها ربط بين الهيئتين وإنهاء إجراءات اشتراكات المستثمر فى نظام التأمين الاجتماعى فى نفس اليوم.


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مصر 365

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