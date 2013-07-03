بشار الأسد: ما يحدث في مصر سقوط لما يسمى "الإسلام السياسي"

كتب : أ ف ب منذ 6 دقائق

اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد، أن ما يجري في مصر يجسد سقوط ما يسمى "الإسلام السياسي"، في إشارة إلى الاحتجاجات غير المسبوقة ضد الرئيس محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وقال الأسد، إن "ما يحصل في مصر هو سقوط لما يسمى الإسلام السياسي، فمن يأتي بالدين ليستخدمه في السياسة أو لصالح فئة دون أخرى سيسقط في أي مكان في العالم"، وذلك بحسب مقتطفات أولية من الحديث نشرتها، مساء اليوم، صفحة الرئاسة السورية على موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي.

وشهدت العلاقة بين النظام السوري وجماعة الإخوان المسلمين في سوريا تاريخا مضطربا، خصوصا مع الحملة الدموية التي شنها نظام الرئيس الراحل حافظ الأسد، والد الرئيس الحالي، ضد الجماعة في مدينة حماة (وسط) في الثمانينات من القرن الماضي.