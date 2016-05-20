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ضبط 7 قضايا متنوعة فى حملة تموينية بأسوان

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ضبط 7 قضايا متنوعة فى حملة تموينية بأسوان ضبط 7 قضايا متنوعة فى حملة تموينية بأسوان
نفذت إدارة مباحث بأسوان اليوم، حملة على الأسواق والمحلات التجارية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الشئون الصحية والتموين وبقية القطاعات المعنية مدعومة من قوات الأمن.

وأسفرت الحملة عن ضبط 7 قضايا تموينية متنوعة، حيث تضمنت الجهود تحرير 3 قضايا لمحلات تجارية، لعدم إعلانها عن قوائم السلع المعروضة.

كما تم ضبط قضيتين لمقهى ومطعم لعدم حمل العاملين شهادات صحية، وضبط قضية لسوبر ماركت لبيعه سلع غذائية منتهية الصلاحية، وضبط قضية لمحل تجارى لبيعه سلع مجهولة المصدر.

وجار العرض على النيابة المختصة للتصرف.


>ضبط 435 كيلو مواد غذائية غيرصالحة للاستهلاك بأسوان

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مصر 365

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