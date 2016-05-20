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مباحث الجيزة تكشف غموض العثور على جثة سودانى متعفنة بشقة ببولاق الدكرور

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مباحث الجيزة تكشف غموض العثور على جثة سودانى متعفنة بشقة ببولاق الدكرور مباحث الجيزة تكشف غموض العثور على جثة سودانى متعفنة بشقة ببولاق الدكرور
كشفت مباحث الجيزة، غموض العثور على جثة عجوز سودانى الجنسية، فى حالة تعفن داخل شقة ببولاق الدكرور، حيث تبين أن المتوفى حضر إلى للعلاج من فيروس "سى"، بالإضافة إلى أنه كان يعانى من عدة أمراض أخرى، وفارق الحياة نتيجة تدهور حالته الصحية، وأكد تقرير مفتش الصحة أن الوفاة طبيعية.

تلقى العقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة، بلاغا من أحد المواطنين أفاد فيه بالعثور على جثة سودانى الجنسية فى حالة تعفن ببولاق الدكرور.

وبانتقال المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث بولاق الدكرور، إلى محل الواقعة عثر على جثة المتوفى ملقاة أرضا فى حالة تعفن، وكشفت التحريات أن المتوفى حضر إلى مصر للعلاج من فيروس "سى" واستأجر شقة للإقامة بها بمفرده، إلا أنه تدهورت حالته الصحية وفارق الحياة .

وبسؤال جيرانه أكدوا أنه استأجر الشقة منذ ما يقرب من شهر، وأن أحد سكان العقار وصلت إليه رائحة كريهة من شقة السودانى، وهو ما دفعه لفحص المكان لبيان سبب الرائحة، خاصة وأن المتوفى لم يغادر الشقة منذ 4 أيام، وعثر على جثته فى حالة تعفن، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة تمهيدًا لإخطار السفارة السودانية لإنهاء إجراءات استلام الجثة.


>العثور على جثة سيدة أمريكية متعفنة داخل شقة فى أكتوبر
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مصر 365

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