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وزير الدفاع اليوناني: الجيش المصري عثر على أشلاء مسافرين من ضحايا الطائرة المنكوبة

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وزير الدفاع اليوناني: الجيش المصري عثر على أشلاء مسافرين من ضحايا الطائرة المنكوبة وزير الدفاع اليوناني: الجيش المصري عثر على أشلاء مسافرين من ضحايا الطائرة المنكوبة

أرشيفية

أكد وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس، الجمعة، أن الجيش المصري عثر على أجزاء من حطام طائرة “ للطيران” المنكوبة من بينها أجزاء مقعد وأشلاء مسافرين وحقائب لركاب الطائرة المنكوبة في مياه البحر المتوسط.

وأوضح كامينوس، خلال مؤتمر صحفي عقده منذ قليل، أنه وضع القواعد العسكرية في جزيرة كريت تحت تصرف فرق البحث عن الطائرة المصرية المنكوبة.

وأشار إلى أن البيانات تشير بوضوح إلى أن الطائرة المصرية انحرفت بشدة ثم هوت، لافتا إلى أنه لا يمكن التكهن حاليًا بأسباب تحطم الطائرة المصرية في مياه البحر المتوسط.

وأعلنت شركة مصر للطيران، رسميا اليوم الجمعة، تحطم الطائرة رقم “804″ فوق مياه البحر المتوسط وعلى متنها 66 شخصًا فجر أمس عقب دخولها المجال الجوي المصري.

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