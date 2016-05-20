"العراب" يفرّق بين باسل خياط وعائلته

نشر الفنان باسل خياط صورة تجمعه بإبنه الوحيد شمس الدين وعلق تحتها "أحبك يا بطلي.اشتقتلك يا بابا ".

ويبدو أن الموسم الرمضاني وإنشغال باسل بتصوير أكثر من عمل، جعلاه يبتعد عن عائلته وإبنه.

باسل خياط باسل خياط بين بيروت ومصر، حيث يصور في بيروت الجزء الثاني من مسلسل "العراب" الذين يحمل عنوان "تحت الحزام" والذي يتقاسم في بطولته مع ان باسم ياخور وامل بشوشة، كما أنه سيطل أيضاً في المسلسل المصري "الميزان" إلى جانب غادة عادل، محمد فراج، أحمد فهمي، ناهد السباعى، شيرين رضا، والذي أعلن صناعه أنهم قرروا الإنتهاء من تصويره خلال أسبوعين، وقبل البدء بشهر رمضان المبارك.