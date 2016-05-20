هل وقع الخلاف بين رانيا يوسف ومنى زكي في كواليس مسلسل "أفراح القبة"؟

القاهرة_عمرو رضا

قدمت النجمة منى زكي كل نجمات مسلسلها الجديد "أفراح القبة" بعبارات المديح والاشادة الا زميلتها النجمة رانيا يوسف، وهو ما أكد الشائعات المتصاعدة حول توتر أجواء التصوير بين النجمتين، بعدما طلبت رانيا معاملتها معنوياً "كبطلة للعمل" وليس كممثلة مساعدة، وقيل إنّها هددت المخرج محمد ياسين بعدم استكمال التصوير إذا لم يتم وضع اسمها بجوار منى زكي على التتر ... ولكن الحقيقة أن هذا كله لم يحدث وفقا لتأكيد المخرج الذى أعلنها صراحة بأنه صاحب القرار الأول والأخير في ترتيب أهمية النجوم على التتر.

الأزمة تصاعدت بعدما تجاهلت منى زميلتها في العمل رانيا يوسف، رغم أنها نشرت البوسترات المستقلة لكل الممثلات المشاركات في مسلسل "أفراح القبة" عبر حسابها الموثق بموقع إنستقرام، وعلقت على كل صورة بعبارات مديح وغزل، وحتى عندما نشرت منى صورة رانيا، اكتفت بكتابة اسم شخصيتها داخل المسلسل مسبوقاً بكلمة النجمة، وهو ما عزز الشائعات التي أكدت أن هناك خلاف مع رانيا يوسف بعدما طالبت صراحة بعدم اعتبار منى زكي النجمة الأولى للمسلسل.

المخرج محمد ياسين نفى وجود أزمة من الأساس على الأقل داخل استديو التصوير، مؤكدا أن عرض الأسماء داخل تتر المسلسل يخضع لاعتبارات فنية هو وحده من يملك حسمها خاصة وأن البطولة جماعية والعمل يضم العشرات من نجوم التمثيل من مصر والعالم العربي، وأشار إلى أنه سيضع تصميما مبتكرا وجديدا لعرض الأسماء بما يليق بمكانة كل نجم.

يذكر أن البوستر الرسمي للمسلسل صدر بدون وجود أي من نجوم العمل، واكتفت الشركة المنتجة بإصدار بوستر مستقل لكل ممثل على حدا، تضمن اسمه واسم الشخصية التي يجسدها من رواية أفراح القبة المقتبسة عن عمل للروائي الراحل نجيب محفوظ، ويضم في قائمة النجوم جمال سليمان وإياد نصار وصابرين وسوسن بدر وصبري فواز وكندة علوش وأحمد السعدني والأردنية صبا مبارك، ودينا الشربيني.