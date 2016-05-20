مخرج يفقد أربعة من عائلته في الطائرة المصرية المنكوبة

أعلن المخرج الفلسطيني الأصل عثمان أبو لبن عن وفاة أربعة من أفراد عائلته كانوا على متن الطائرة المصرية المفقودة.

فقد كان كل من عمه وزوجته وابن عمه وزوجته قادمين من فرنسا إلى القاهرة على متن الطائرة، وتقرّر أن تكون صلاة الغائب عليهم بعد ظهر اليوم.

وكانت فنانة مصرية معتزلة أيضا تدعى ميرفت زكريا قد توفيت على متن الطائرة، حيث كانت ترأس فريق المضيفات.

ولم تمثّل ميرفت في حياتها سوى مرة واحدة فقط في مسلسل "أبو العلا البشري" مع الفنان الراحل محمود مرسي، وكانت وقتها طالبة في الجامعة وبعد تخرّجها فضّلت تغيير مسارها لتكون مضيفة طيران.