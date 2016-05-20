بسبب الطائرة المنكوبة "أبله فاهيتا" تحتجب

قرّرت قناة CBC حجب برنامج "ابلة فاهيتا" الذي تقدّمه الدمية فاهيتا، وكان من المقرر أن يعرض مساء أمس الخميس كالمعتاد أسبوعياً.

ونشر القائمون على البرنامج خبر الحجب على الصفحة الرسمية للبرنامج على فيسبوك حيث كتبوا "علشان الضحكة ملهاش مكان النهاردة الدوبلكس مقفول الليلة".

ولاقى القرار ترحيباً من محبّي البرنامج الساخر واحترامهم لخطوتهم.

يأتي ذلك في وقت استمرت كل البرامج في تقديم برامجها بشكل عادي، ما لاقى استياء الكثيرين، خصوصاً من برنامج "الحياة حلوة" الذي تقدمه رزان مغربي الذي استمرّ في تقديم فقراته الفنية بدلاً من إعلان الحداد العام.