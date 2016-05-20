قسم "الطب الشرعى" بعين شمس يقدم مشروعا لمنع الاعتداء الجنسى على الأطفال

من منا لا يتذكر الطفلة التى هزت المجتمع بقضيتها، وكشفت من ورائها سلسلة من القضايا التى كان يخجل المجتمع من مناقشاتها وهى الاعتداء الجنسى على الأطفال، وهى المشكلة التى فكر فى الحد منها قسم الطب الشرعى بكلية طب عين شمس عن طريق بروتوكول جديد للحد من الاعتداءات الجنسية على الأطفال.

تقول الدكتورة سمر عبد العظيم، أستاذ مساعد كلية طب جامعة عين شمس قسم الطب الشرعى، عن البروتوكول: "أصبح الاعتداء الجنسى للأطفال على الأطفال ظاهرة منتشرة، ونحتاج إلى مواجهة هذه الظاهرة ليس فقط داخل الأسر ولكن داخل الإصلاحية حيث يجتمع الأطفال الصغار والكبار معا باختلاف ميولهم الجنسية ويتعلموا السلوكيات الخاطئة ويعتدون على بعضهم البعض فيخرج طفل معتدى عليه ذات ميول جنسية عنيفة، والتخلص من هذه الظاهرة يحتاج إلى المكافحة من الأساس والبدء من الإصلاحية.

وتابعت: "حتى نكافحها فكرنا فى مشروع يتم القيام به داخل الإصلاحية، ونناشد وزيرة التضامن الاجتماعى للتعاون لنقدم بروتوكول إصلاحى للأطفال داخل الإصلاحية للتصحيح النفسى والسلوكى لهم".

وأضافت: "تم تطبيق نفس البروتوكول لتصليح منظومة الإصلاحية فى 18 ولاية فى أمريكا، ويمكننا تمصير البروتوكول وتطبيقه على أطفالنا والخروج منها بأبحاث يستفيد منها المجتمع".

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