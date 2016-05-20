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إنبى فى مواجهة صعبة أمام أسوان بالدورى

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إنبى فى مواجهة صعبة أمام أسوان بالدورى إنبى فى مواجهة صعبة أمام أسوان بالدورى

انبي

يستضيف فريق أسوان فى الثامنة مساء اليوم الجمعة، نظيره إنبى فى مواجهة قوية تقام على أسوان فى مباراة مؤجلة بينهما من الجولة الـ24 لمسابقة الدورى العام.

يدخل فريق إنبى اللقاء برصيد 33 نقطة فى المركز الـ12 فيما يدخل أسوان اللقاء برصيد 31 نقطة فى المركز الـ14 بجدول المسابقة.

يسعى الفريق البترولى للفوز بعد الخسارة التى منى بها على يد الداخلية والتعادل مع الإسماعيلى 2/2 فى الأسبوعين الأخيرين ويدخل لقاء أسوان آملاً فى استعادة الانتصارات من جديد.

وعقد علاء عبدالعال، المدير الفنى لإنبى محاضرة فنية للفريق عقب وصوله إلى أسوان تخللها عرض لقاءات من مباريات فريق أسوان أمام الأهلى ووادى دجلة.

وحذر المدير الفنى لإنبى لاعبيه من الاستهانة بالمنافس، مشدداً على أن خسارة أسوان من الأهلى ثم وادى دجلة لا تعبر عن مستوى الفريق الذى قدم عروضًا قوية وجيدة فى الدورى.

ويدخل “عبدالعال” اللقاء بتشكيل مكون من: محمد عبدالمنصف فى حراسة المرمى، إبراهيم يحيى، وائل فراج، محمد قاعود، محمد ناصف، محمود صبرى، صلاح عاشور، لاما كولين، رامى صبرى، نور السيد، وأحمد رفعت.

فى المقابل، يسعى أسوان لتحقيق نتيجة إيجابية، مستغلاً إقامة المباراة على ملعبه لتحسين ترتيبه فى جدول المسابقة والتقدم خطوة كبيرة نحو المنطقة الدافئة.

وأكد عماد النحاس المدير الفنى لأسوان أن الفوز على الفريق البترولى وإحراز النقاط الثلاث سيجعل فريقه يقطع خطوة كبيرة نحو تأكيد بقائه فى الدور ى الممتاز، وشهد مران الفريق المشاركة الثالثة لأحمد سعيد ميدو بعد عودته للفريق مرة أخرى، وظهر اللاعب بمستوى جيد جعل الجهاز الفنى يطمئن على مركز لاعب الارتكاز.

ويعتمد «النحاس» فى لقاء اليوم على تشكيل مكون من: رضا السيد فى حراسة المرمى، إبراهيم القاضى، حمادة السيد، محمد رزق، فؤاد سلامة، محمد الفيومى، إبراهيم الشايب، أسامة مرعى، شكرى نجيب، إيريك تراورى وإيهاب المصرى.

أخبارمصر

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