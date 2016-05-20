السودان سيطالب الأمم المتحدة بعدم التجديد لبعثة اليوناميد بدارفور

أكدت وزارة الخارجية السودانية، أنها ستطالب مجلس الأمن الدولى بعدم التمديد لبعثة "اليوناميد" بدارفور، لعام أخر.

وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، كمال إسماعيل- فى تصريح صحفى اليوم-أن موقف حكومة الخرطوم واضح جدا بأنه أن الأوان لأن تغادر البعثة الأممية دارفور، مشيرا إلى أن عددا من الدول التى تمول البعثة أعلنت رسميا قلقها من استمرارها فى ولايات دارفور-غرب السودان- .

ولم يستبعد الوزير السوداني، أن يتم التجديد للبعثة الأممية فى يونيو المقبل، وقال "كل شيء وارد وإذا توصلت اللجان لاتفاق محدد سيتم وضع مدى زمنى لإستراتيجية الخروج".

وأشار إسماعيل، إلى أن الحكومة تتفاوض حاليا عبر الفريق الثلاثى مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى بشان خروج البعثة، لافتا إلى أن عملية التفاوض تستمر لفترة طويلة، متوقعا أن يتم تمديد التفويض للبعثة عاما آخر.

وأفاد أن الأطراف الثلاثة يتفاوضون حول خروج سلس ومتدرج لجميع الأطراف ويراعى الجوانب اللوجستية، موضحا أن الآلية سترفع ما تتوصل إليه إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، لإضافته إلى تقريره الدورى عن الأوضاع فى دارفور.

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