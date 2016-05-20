أخبار عاجلة

«هيونداي» تطرح «أزيرا» الجديدة في الشرق الأوسط -
«أجايي» يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري -
مران الأهلي| فقرة ترفيهية و«عبدالحفيظ» يشارك في تدريب الحراس -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الجيار التى إستشهدت أمس فى حادث تفجير بالكنيسة المرقسية -
إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير أمن السويس: عمليات تمشيط للمدخل الجنوبى للقناة لتأمين المنشآت

Google+ Print
مدير أمن السويس: عمليات تمشيط للمدخل الجنوبى للقناة لتأمين المنشآت مدير أمن السويس: عمليات تمشيط للمدخل الجنوبى للقناة لتأمين المنشآت
قال اللواء مجدى عبدالعال، مدير أمن السويس، إن قوات الشرطة بالسويس، اليوم الجمعة، واصلت عمليات التمشيط الأمنى شرق وغرب قناة السويس وبجبال عتاقة والعين السخنة من أجل عدم السماح بتواجد أى عناصر إجرامية او إرهابية وتأمين المنشآت.

وأضاف مجدى عبدالعال، فى تصريحات له اليوم، أننا نقوم بتنفيذ خطط أمنية لتأمين المنشآت الحيوية بالسويس، من بينها المدخل الجنوبى لقناة السويس، موضحًا أن عمليات التمشيط الواسع فى العين السخنة وجبال عتاقة وشرق وغرب قناة السويس تهدف أيضا إلى منع تسلل أى عناصر هاربة والقبض على الخارجين عن القانون وتأمين الطرق المؤدية إلى سيناء.

وأكد عبدالعال، أن قوات الشرطة تقوم بتمشيط منطقة جبال عتاقة والمناطق الصحراوية والممتدة إلى العين السخنة، وهى مكلفة بالقبض فورا على أى هاربين أو عناصر إجرامية وضبط الأسلحة بيضاء أو نارية غير مرخصة.

وكشف عبدالعال، أنه خلال الحملات الأمنية والتمشيط الأمنى نجحت فى القبض على العديد من العناصر الإجرامية والإرهابية خلال الفترة الماضية.

مدير أمن السويس: عرض الطالبات المختفيات على النيابة العامة بعد عودتهن
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365