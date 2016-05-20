مدير أمن السويس: عمليات تمشيط للمدخل الجنوبى للقناة لتأمين المنشآت

قال اللواء مجدى عبدالعال، مدير أمن السويس، إن قوات الشرطة بالسويس، اليوم الجمعة، واصلت عمليات التمشيط الأمنى شرق وغرب قناة السويس وبجبال عتاقة والعين السخنة من أجل عدم السماح بتواجد أى عناصر إجرامية او إرهابية وتأمين المنشآت.

وأضاف مجدى عبدالعال، فى تصريحات له اليوم، أننا نقوم بتنفيذ خطط أمنية لتأمين المنشآت الحيوية بالسويس، من بينها المدخل الجنوبى لقناة السويس، موضحًا أن عمليات التمشيط الواسع فى العين السخنة وجبال عتاقة وشرق وغرب قناة السويس تهدف أيضا إلى منع تسلل أى عناصر هاربة والقبض على الخارجين عن القانون وتأمين الطرق المؤدية إلى سيناء.

وأكد عبدالعال، أن قوات الشرطة تقوم بتمشيط منطقة جبال عتاقة والمناطق الصحراوية والممتدة إلى العين السخنة، وهى مكلفة بالقبض فورا على أى هاربين أو عناصر إجرامية وضبط الأسلحة بيضاء أو نارية غير مرخصة.

وكشف عبدالعال، أنه خلال الحملات الأمنية والتمشيط الأمنى نجحت فى القبض على العديد من العناصر الإجرامية والإرهابية خلال الفترة الماضية.

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