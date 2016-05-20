وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية يصلان كفر الشيخ لافتتاح المسجد الكبير

وصل منذ قليل، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إلى محافظة كفر الشيخ، لافتتاح المسجد الكبير بقرية الاتحاد التابعة لمركز كفر الشيخ.

وكان الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، قد أكد فى تصريحات صحفية له، أن المسجد الكبير بقرية الاتحاد مركز كفر الشيخ سيتم افتتاحه، اليوم الجمعة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية، ونائبى الدائرة بمجلس النواب .

وأضاف "الفقى"، أن تكلفة بناء المسجد 4 ملايين جنيه، وتم بنائه تحت الإشراف الهندسى المباشر من مديرية الأوقاف بكفر الشيخ بالجهود الذاتية، وعلى نفقة أهالى القرية.

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المفتى ووزير الأوقاف يفتتحان المسجد الكبير بقرية الاتحاد فى كفر الشيخ اليوم

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