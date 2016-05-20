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مجلس الوزراء ينعى ضحايا طائرة مصر للطيران

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مجلس الوزراء ينعى ضحايا طائرة مصر للطيران مجلس الوزراء ينعى ضحايا طائرة مصر للطيران
ينعى مجلس الوزراء ببالغ الحزن والأسى ضحايا طائرة للطيران، الذين لقوا حتفهم إثر تحطمها فى البحر المتوسط خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة.

وتقدم مجلس الوزراء فى بيان له بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وذويهم، داعياً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأكد المجلس على استمرار الجهود المبذولة من مختلف الجهات لتوفير كافة أوجه الدعم، وتقديم مختلف صور الرعاية اللازمة لأسر ضحايا هذا الحادث المؤلم.


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