الزند: حادث الطائرة المصرية المنكوبة مصاب للوطن بأسره

أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر السابق والرئيس الفخري للنادي، أنه يشاطر أسر ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة، الأحزان في مصابهم الأليم الذي هو مصاب الوطن بأسره.

وقال المستشار الزند، في تصريح له اليوم، إنه “يبتهل إلى المولى العلي القدير، أن يجعلهم (الضحايا) شهداء أبرارا في مستقر رحمته وأن يلهم ذويهم وأهلهم الصبر والسلوان، وأن يعوض الوطن الغالي، قيادة وشعبا، عن فقدهم خير عوض”.

وأشار المستشار أحمد الزند إلى أنه على ضوء هذا الأمر، فقد طلب من مجلس إدارة نادي القضاة تأجيل حفل افتتاح النادي وتكريم رموز القضاء، إلى ما بعد انتهاء فترة الحداد، بحيث يكون في الساعة السادسة من مساء يوم الإثنين المقبل وذلك بنادي القضاة النهري بالعجوزة.