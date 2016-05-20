أخبار عاجلة

«هيونداي» تطرح «أزيرا» الجديدة في الشرق الأوسط -
«أجايي» يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري -
مران الأهلي| فقرة ترفيهية و«عبدالحفيظ» يشارك في تدريب الحراس -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الجيار التى إستشهدت أمس فى حادث تفجير بالكنيسة المرقسية -
إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس البرلمان العراقى يدعو للإسراع فى إعادة افتتاح منفذ "طريبيل" مع الأردن

Google+ Print
رئيس البرلمان العراقى يدعو للإسراع فى إعادة افتتاح منفذ "طريبيل" مع الأردن رئيس البرلمان العراقى يدعو للإسراع فى إعادة افتتاح منفذ "طريبيل" مع الأردن
دعا رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبوري،، الى الاسراع فى اعادة افتتاح منفذ "طريبيل" البرى الحدودى مع الأردن بعد تحرير قضاء "الرطبة" جنوب غربى الأنبار والطريق الدولى الواصل إلى "طريبيل".

وقال الجبورى - فى تصريح صحفى اليوم /الجمعة/ - "ننظر بتفاؤل الى الانتصارات التى تحققت فى الأنبار ونرى أن إرهاب تنظيم (داعش) والعمليات العسكرية التى شهدتها محافظة الأنبار أثرت وبشكل كبير على الوضع الاقتصادى للمواطن العراقى وأوجدت واقعا صعبا ينبغى معالجته".

ودعا الجبورى إلى استكمال جهود تحرير قضاء "الرطبة" بإعادة عجلة الحياة لطبيعتها فى كافة مفاصل محافظة الأنبار،وأضاف: ان الاسراع بإعادة افتتاح منفذ طريبيل الحدودى وعودة الحركة فيه الى سابق عهدها سيكون له اكبر الاثر فى دعم الوضع الاقتصادى للدولة والمواطن.

وطالب رئيس مجلس النواب بضرورة العمل من أجل توفير كافة المستلزمات التى من شأنها الاسراع فى استئناف العمل فى منفذ "طريبيل".

وكانت القوات العراقية المشتركة شرعت يوم /الاثنين/ فى عملية عسكرية واسعة لتحرير قضاء "الرطبة" ومحيطه جنوب غربى محافظة الأنبار من قبضة داعش، الأمر الذى يمكن السلطات العراقية من إعادة فتح معبر "طريبيل" البرى مع الأردن بوصفه شريانا اقتصاديا مهما، ويتيح تحرير الرطبة تأمين الطريق البرى مابين منفذ طريبيل الحدودى مع الأردن ومحافظة الأنبار وصولا إلى بغداد، مما يمكن أهل الأنبار من استعادة مورد اقتصادى مهم حيث يعمل عدد كبير منهم ويمتلك شاحنات نقل بضائع توقفت مع سيطرة داعش على الرطبة وبعد إغلاق "طريبيل" لأسباب أمنية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365