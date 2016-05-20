رئيس البرلمان العراقى يدعو للإسراع فى إعادة افتتاح منفذ "طريبيل" مع الأردن

دعا رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبوري،، الى الاسراع فى اعادة افتتاح منفذ "طريبيل" البرى الحدودى مع الأردن بعد تحرير قضاء "الرطبة" جنوب غربى الأنبار والطريق الدولى الواصل إلى "طريبيل".

وقال الجبورى - فى تصريح صحفى اليوم /الجمعة/ - "ننظر بتفاؤل الى الانتصارات التى تحققت فى الأنبار ونرى أن إرهاب تنظيم (داعش) والعمليات العسكرية التى شهدتها محافظة الأنبار أثرت وبشكل كبير على الوضع الاقتصادى للمواطن العراقى وأوجدت واقعا صعبا ينبغى معالجته".

ودعا الجبورى إلى استكمال جهود تحرير قضاء "الرطبة" بإعادة عجلة الحياة لطبيعتها فى كافة مفاصل محافظة الأنبار،وأضاف: ان الاسراع بإعادة افتتاح منفذ طريبيل الحدودى وعودة الحركة فيه الى سابق عهدها سيكون له اكبر الاثر فى دعم الوضع الاقتصادى للدولة والمواطن.

وطالب رئيس مجلس النواب بضرورة العمل من أجل توفير كافة المستلزمات التى من شأنها الاسراع فى استئناف العمل فى منفذ "طريبيل".

وكانت القوات العراقية المشتركة شرعت يوم /الاثنين/ فى عملية عسكرية واسعة لتحرير قضاء "الرطبة" ومحيطه جنوب غربى محافظة الأنبار من قبضة داعش، الأمر الذى يمكن السلطات العراقية من إعادة فتح معبر "طريبيل" البرى مع الأردن بوصفه شريانا اقتصاديا مهما، ويتيح تحرير الرطبة تأمين الطريق البرى مابين منفذ طريبيل الحدودى مع الأردن ومحافظة الأنبار وصولا إلى بغداد، مما يمكن أهل الأنبار من استعادة مورد اقتصادى مهم حيث يعمل عدد كبير منهم ويمتلك شاحنات نقل بضائع توقفت مع سيطرة داعش على الرطبة وبعد إغلاق "طريبيل" لأسباب أمنية.

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