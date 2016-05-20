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إصابة أمين شرطة أثناء مشاركته فى إخماد حريق بمنزل بسوهاج

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إصابة أمين شرطة أثناء مشاركته فى إخماد حريق بمنزل بسوهاج إصابة أمين شرطة أثناء مشاركته فى إخماد حريق بمنزل بسوهاج
أصيب أمين شرطة من قوة الحماية المدنية بسوهاج بكدمات بالظهر على أثر مشاركته فى إخماد النيران بحريق نشب بمنزل غير مأهول بالسكان بناحية شارع البحر الأعظم دائرة مركز البلينا.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة البلينا يفيد نشوب حريق بدائرة المركز وإصابة أمين شرطة.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، وقادها العقيد صلاح أبوالقاسم وكيل فرع بحث الجنوب بنشوب الحريق بمنزل "غير مأهول بالسكان" ملك ورثة جاد الله ‏أحمد قنديل ومكون من طابق واحد ومشيد من الطوب اللبن ومسقوف بالأخشاب، وتبين ‏اشتعال النيران بكمية من القمامة المتراكمة بالمنزل، ويرجح أن يكون سبب الحريق ‏مصدرا حراريا لقيام مجهول بإلقاء عقب سيجارة مشتعل دون قصد، ونتج عن الحريق إصابة أمين الشرطة حسن شحاته محمد السيد 35 سنة من قوة إدارة ‏الحماية المدنية أثناء مشاركته فى إخماد النيران "بكدمات بالظهر"، وتم نقله ‏لمستشفى سوهاج الجامعى.

وعقب تلقيه العلاج اللازم وبسؤاله علل إصابته نتيجة سقوطه من أعلى سطح المنزل، ونفى الشبهة الجنائية، وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2833 إدارى المركز لسنة 2016 وجار العرض ‏على النيابة العامة.‏


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