فتحي: ألعب في مركز يهرب منه الجميع

جدد أحمد فتحي مدافع الأهلي ومنتخب مصر تأكيده على أنه يفضل اللعب في وسط الملعب عن الظهير الأيمن.

وبرر فتحي اعتباره "في وسط الملعب أتقدم للأمام وأسجل الأهداف".

وأضاف عبر قناة صدى البلد "أما الظهير الأيمن مركز هرب منه لاعبون كثيرون مثل أحمد حسن، ولم تفلح محاولاتي للهروب مثلهم".

وأشار إلى أنه يجلس كثيرًا مع زميله محمد هاني لاحتواء عدم غضبه من عدم المشاركة، مؤكدًا أنه من أفضل اللاعبين بمركز الظهير الأيمن.

وأتم: "أحاول نقل خبراتي لمحمد هاني باستمرار، وأطالبه بالتركيز والتمركز الجيد، لأنني لم أجد من يعلمني، ومحمد هاني أمامه 15 سنة لخدمة الفريق".