أحمد فتحي: متعب لابد أن يستمر

لا يؤيد أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي فكرة اعتزال زميله عماد متعب مهاجم الفريق لقلة مشاركاته الموسم الجاري.

وصرح فتحي عبر قناة صدى البلد "متعب لازم يكمل، أمامه مشوار طويل، فهو يبلغ 32 عامًا".

وأضاف: "لو حصل على فرصة اللعب أساسيًا 3 مباريات متتالية، من الوارد بقوة استعادة لياقته، فهو لم يبدأ سوى لقاء مصر للمقاصة".

وتابع "متعب له دور مميز، لقد حسم لنا مباراتي الإنتاج الحربي وبتروجيت".

وواصل "قرار المشاركة في المباريات ليس بيد متعب، ومن غير المنطقي تقييم مستواه من خلال مشاركته 15 دقيقة فقط".

يذكر أن متعب سجل 3 أهداف هذا الموسم ببطولة الدوري.