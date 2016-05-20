فتحي يتحدث عن أفضل 7 مدربين وعقدته مع الأهلي

اختار أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي 7 مدربين أكد أن لهم بصمة كبيرة للغاية على مستواه طوال مشواره الكروي.

وبسؤاله عن أفضل المدربين الذين عمل معهم، رد اللاعب الدولي "محسن صالح وثيو بوكير وحسن شحاتة".

وعمل أحمد فتحي تحت قيادة الثنائي الأول بنادي الإسماعيلي، حيث توج مع الدراويش بلقب الدوري عام 2002 تحت قيادة محسن صالح.

كما توج بلقب كأس إفريقيا 3 مرات متتالية وبطولة إفريقيا للشباب مرة تحت قيادة "المعلم".

وواصل لاعب الأهلي "كذلك مانويل جوزيه، فهو مدرب له شخصية كبيرة، غير من طريقتي وتفكيري بخلق حافز المكسب باستمرار".

وتابع "جوزيه بيسيرو أيضًا كان مدربًا مميزًا، وحسام البدري من أكثر المدربين المصريين الذين استفدت منهم".

واستطرد "أما مارتن يول أحبه على المستوى الشخصي، فهو يعامل الجميع بامتياز، وحريص على التركيز في كل التدريبات، إضافة إلى أنه مدرب مميز".

وأشار أحمد فتحي إلى أنه ينوي الفوز بكل بطولات الموسم الجاري، خاصة بطولة كأس مصر التي لم يسبق له التتويج بها طوال مشواره.

وأتم ساخرا "لقد سجلت هدفًا في ديروط، وفي الموسم الماضي بمرمى بتروجيت، ولم نفز بالكأس، مستعد ألا أشارك في باقي مباريات الكأس بشرط الفوز بها، وتدوين اسمي في سجل الفائزين بها ضمن صفوف الأهلي".