أخبار عاجلة

«هيونداي» تطرح «أزيرا» الجديدة في الشرق الأوسط -
«أجايي» يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري -
مران الأهلي| فقرة ترفيهية و«عبدالحفيظ» يشارك في تدريب الحراس -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الجيار التى إستشهدت أمس فى حادث تفجير بالكنيسة المرقسية -
إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فتحي يتحدث عن أفضل 7 مدربين وعقدته مع الأهلي

Google+ Print
فتحي يتحدث عن أفضل 7 مدربين وعقدته مع الأهلي فتحي يتحدث عن أفضل 7 مدربين وعقدته مع الأهلي

اختار أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي 7 مدربين أكد أن لهم بصمة كبيرة للغاية على مستواه طوال مشواره الكروي.

وبسؤاله عن أفضل المدربين الذين عمل معهم، رد اللاعب الدولي "محسن صالح وثيو بوكير وحسن شحاتة".

وعمل أحمد فتحي تحت قيادة الثنائي الأول بنادي الإسماعيلي، حيث توج مع الدراويش بلقب الدوري عام 2002 تحت قيادة محسن صالح.

كما توج بلقب كأس إفريقيا 3 مرات متتالية وبطولة إفريقيا للشباب مرة تحت قيادة "المعلم".

وواصل لاعب الأهلي "كذلك مانويل جوزيه، فهو مدرب له شخصية كبيرة، غير من طريقتي وتفكيري بخلق حافز المكسب باستمرار".

وتابع "جوزيه بيسيرو أيضًا كان مدربًا مميزًا، وحسام البدري من أكثر المدربين المصريين الذين استفدت منهم".

واستطرد "أما مارتن يول أحبه على المستوى الشخصي، فهو يعامل الجميع بامتياز، وحريص على التركيز في كل التدريبات، إضافة إلى أنه مدرب مميز".

وأشار أحمد فتحي إلى أنه ينوي الفوز بكل بطولات الموسم الجاري، خاصة بطولة كأس التي لم يسبق له التتويج بها طوال مشواره.

وأتم ساخرا "لقد سجلت هدفًا في ديروط، وفي الموسم الماضي بمرمى بتروجيت، ولم نفز بالكأس، مستعد ألا أشارك في باقي مباريات الكأس بشرط الفوز بها، وتدوين اسمي في سجل الفائزين بها ضمن صفوف الأهلي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر