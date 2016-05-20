طارق مصطفى مدربا لسموحة بعد استقالة حلمي طولان

قرر سموحة تعيين طارق مصطفى نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق مدربا للفريق خلفا لحلمي طولان الذي تقدم باستقالته الخميس.

وسيتولى مصطفى المهمة حتى نهاية الموسم الحالي، وقرر النادي الإبقاء على الجهاز المعاون كما هو.

وتراجعت نتائج سموحة في المباريات الأخيرة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، فلم يفز في أخر 5 لقاءات، تعادل 3 وخسر 2.

وقرر طولان عدم الاستمرار مع الفريق عقب الخسارة 2-صفر أمام المقاولون العرب الخميس في الجولة الـ29 من الدوري.

ويتبقى لسموحة - الذي تراجع للمركز السادس - 5 مباريات في الدوري، وينتظر في ربع نهائي كأس مصر الفائز من الأهلي وحرس الحدود.

وسبق لطارق مصطفى أن عمل مساعدا مع طارق يحيى في هجر السعودي والإنتاج الحربي ومصر للمقاصة، وكان مساعدا أيضا لحسن شحاتة في الدفاع الحسني الجديدي المغربي قبل أن يتولى القيادة الفنية للفريق موسم 2014-2015.

وكانت أخر محطات مصطفى التدريبية هي الزمالك حين عمل مساعدا للبرازيلي ماركوس باكيتا.