باحثون أوروبيون: الأسبرين يقلل الأخطار الناتجة عن جلطة المخ

توصل فريق من الباحثين الأوروبيين إلى أن تناول الأسبرين فورا بعد الإصابة بالسكتات الدماغية يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية الكبرى بين المرضى الذين لديهم تحذيرات من إمكانية عودة وقوعهم فريسة للإصابة بالسكتات الدماغية.

وقال الباحثون فى العدد الأخير من دورية "لانسيت" الطبية إن فورية العلاج الذاتى مع الأسبرين عند تجربة المرضى لأعراض السكتة الدماغية من شأنه أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية الكبرى خلال الأيام القليلة التى تعقب الإصابات الثانوية.

ويتم بالفعل إعطاء الأسبرين للأشخاص الذين تعرضوا لسكتة دماغية كبرى أو صغرى عابرة لمنع حدوث المزيد من السكتات الدماغية بعد أن تم تقييمها فى المستشفى على المدى الطويل، حيث لوحظ فعاليته للحد بنسبة 15% من فرص عودة السكتات الدماغية.

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