دراسة جينية ترصد طريقة جديدة لتقليص خطر الإصابة بأزمة قلبية

قال باحثون من أيسلندا إن تحورا نادرا لم يكن معروفا فى جينات بعض الأشخاص يقلص بشكل كبير خطر الإصابة بأزمة قلبية ويقلل مستويات الكولسترول ليمهد طريقا محتملا لإنتاج أدوية جديدة.

ورصد 12 حرفا مفقودا من جين فى الكرموسوم 17 خلال دراسة على الجينات وبيانات سريرية عن سكان أيسلندا. وتأكد وجودها فى بيانات من نحو 300 ألف شخص فى دول أخرى.

ونشرت النتائج التى توصل إليها الباحثون فى شركة "ديكود جينيتكس" التابعة لشركة أمجين فى دورية "نيو إنجلاند" الطبية على الانترنت.

ويبدو أن هذا التحور الجينى يوفر حماية أكبر للقلب يمكن أن تنسب بسهولة إلى تقليل مستويات الكولسترول فحسب وهو ما يمكن أن ينطبق على عمليات أخرى مثل تقليل الالتهاب.

وقالت افتتاحية فى دورية "نيو إنجلاند" إن هذا الارتباط "ربما يشير إلى مسار جديد لتطوير علاجات فى المستقبل لمنع أمراض الشريان التاجى" رغم أن آلية العمل لا تزال غير واضحة.

ودفع الاكتشاف شركة "أمجين" لبدء العمل على تطوير دواء استنادا إلى طرق تثبيط بروتين (أيه.إس.جى.أر1) المرتبط بالجين المتحور.

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